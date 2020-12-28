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عوامل جديدة تحرك أسعار النفط.. تعرف عليها

أسعار النفط

عوامل جديدة تحرك أسعار النفط.. تعرف عليها

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العربية.نت

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قال جعفر الطائي العضو المنتدب في شركة منار للطاقة إن استخدام مخزونات النفط بشكل غير واضح أثر بشكل كبير في تحريك الأسعار.

وأضاف الطائي "إن أسواق النفط تستوعب رفع الإنتاج بشكل طفيف إلا أنها تحتاج لمراقبة رد فعل الحفارات والنشاط في الولايات المتحدة بخصوص النفط الصخري للمحافظة على نطاق الأسعار".

وقلص النفط خسائره اليوم الاثنين بعد أن وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب حزمة مساعدة لمتضرري فيروس كورونا وإنفاق عام بقيمة إجمالية 2.3 تريليون دولار، لكن معنويات السوق تأثرت باستمرار المخاوف حيال الطلب في المدى القريب.

وكانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 25 سنتا بما يعادل 0.5% إلى 51.04 دولار للبرميل، بعد أن هبطت بما يصل إلى 1.5% لتسجل 50.53 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

ونزلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 19 سنتا أو 0.4% إلى 48.04 دولار للبرميل.

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