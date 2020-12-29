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كيف يستقبل المستثمرون عام 2021؟

الأسواق العالمية

كيف يستقبل المستثمرون عام 2021؟

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العربية.نت

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قال عبد العظيم الأموي مدير أبحاث السوق في مجموعة سبائك، إن التحفيز النقدي في أميركا تسبب بارتفاعات قياسية لمؤشرات الأسهم، بالإضافة لتطورات اللقاح وعمليات التوزيع وتفاعل الدولار مع هذه العوامل.

وتوقع الأموي أن تستمر الضغوط على الدولار خلال الربع الأول والثاني، لكن إشكاليات حول عمليات توزيع اللقاح قد تحسن من أداء الدولار في المرحلة المقبلة".

انخفض الدولار إلى قرب قاع عامين ونصف العام اليوم الثلاثاء، إذ زاد إقبال المستثمرين على المخاطرة مع مضي مشرعين أميركيين قدما في حزمة مساعدات معززة مرتبطة بكوفيد-19.

ونزل مؤشر الدولار 0.1% إلى 90.125 في تعاملات باهتة بسبب عطلة، حيث حام قرب مستوى 89.723 الذي بلغه في 17 ديسمبر للمرة الأولى منذ أبريل 2018.

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