حصلت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية على موافقة هيئة أسواق المال لإجراء تعديلات على بعض مواد كتاب قواعد البورصة والمتعلقة بتقسيم السوق.

واشتملت التعديلات التي أجرتها بورصة الكويت بشأن إعادة هيكلة متطلبات الإدراج في "السوق الأول" على تثبيت متطلب القيمة السوقية للشركات المدرجة في هذا السوق على 78 مليون دينار كحد أدنى للتأهل، أي ما يعادل متوسط القيمة السوقية للشركات المدرجة حالياً في بورصة الكويت.

كما أجرت البورصة بالتعاون مع هيئة أسواق المال دراسة لتحديد هذه القيمة المتوسطة، التي سيتم تحديثها متى ما تغيرت القيم السوقية للشركات المدرجة بشكل ملحوظ، وحذفت بورصة الكويت الشرط المتعلق بنسبة قيمة السعر إلى القيمة الاسمية لسهم الشركة.

وقال عيد الشهري المدير العام لشركة الأجيال القادمة للاستشارات "إن التعديلات الجديدة للسوق الكويتي تعطي المجال للشركات بشكل أكبر ومرونة أكبر للشركات المدرجة وأهمية توفير قطاعات أكبر للمستثمر الأجنبي".