قال عصام الطواري، المدير الشريك في شركة نيوبري للاستشارات، إن سنة 2020 نشطة لسوق السندات في دول الخليج، مع دخول العديد من الدول إلى أسواق الدين لتغطية عجوزات الميزانية في ظل مواجهتها لتداعيات جائحة كورونا.

وأضاف الطواري أن عجوزات الميزانيات ومبادرات التحفيز دفعت لزيادة إصدارات الدين مع تجاوز إصدارات الدين الخليجية 100 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر.

وتابع الطواري "عجز ميزانية الكويت قد يصل إلى 14 مليار دينار كويتي خلال 2021، وهو ما يمثل حاجة كبيرة للاستدانة من أسواق الدين وضرورة ملحة لإقرار قانون الدين العام خلال العام المقبل".