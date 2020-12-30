  • مباشر
اللغة

هل ستتمكن الكويت من الدخول إلى أسواق الدين في 2021؟

اقتصاد الكويت

هل ستتمكن الكويت من الدخول إلى أسواق الدين في 2021؟

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال عصام الطواري، المدير الشريك في شركة نيوبري للاستشارات، إن سنة 2020 نشطة لسوق السندات في دول الخليج، مع دخول العديد من الدول إلى أسواق الدين لتغطية عجوزات الميزانية في ظل مواجهتها لتداعيات جائحة كورونا.

وأضاف الطواري أن عجوزات الميزانيات ومبادرات التحفيز دفعت لزيادة إصدارات الدين مع تجاوز إصدارات الدين الخليجية 100 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر.

وتابع الطواري "عجز ميزانية الكويت قد يصل إلى 14 مليار دينار كويتي خلال 2021، وهو ما يمثل حاجة كبيرة للاستدانة من أسواق الدين وضرورة ملحة لإقرار قانون الدين العام خلال العام المقبل".

اختيار المحرريين

طقوس مقدسة لوحيد حامد في الكتابة.. واتفاق ضمني مع الزعيم طقوس مقدسة لوحيد حامد في الكتابة.. واتفاق ضمني مع الزعيم
ليس 2020.. هذا العام كان الأتعس بتاريخ البشرية ليس 2020.. هذا العام كان الأتعس بتاريخ البشرية

الأكثر قراءة

قبل أيام من تسليم سلطته.. ضربة جديدة من ترمب للأمم المتحدة قبل أيام من تسليم سلطته.. ضربة جديدة من ترمب للأمم المتحدة
قطع رؤوس وسحل بالشوارع.. قوات إثيوبية قتلت 75 مدنياً بوحشية قطع رؤوس وسحل بالشوارع.. قوات إثيوبية قتلت 75 مدنياً بوحشية
دراسة أميركية تكشف سر طول العمر.. 85 وأكثر دراسة أميركية تكشف سر طول العمر.. 85 وأكثر
وفاة الكاتب والسيناريست المصري وحيد حامد عن 77 عاماً وفاة الكاتب والسيناريست المصري وحيد حامد عن 77 عاماً
رسالة مؤثرة من جمال سليمان للمخرج الراحل حاتم علي رسالة مؤثرة من جمال سليمان للمخرج الراحل حاتم علي
بعد مراجعة المقابل المالي.. إصلاحات متواصلة بسوق العمل السعودية بعد مراجعة المقابل المالي.. إصلاحات متواصلة بسوق العمل السعودية

قبل أن تذهب

دراسة جديدة لباحثين في جامعة ستانفورد الأميركية تكشف خفايا جديدة عن كورونا
دراسة جديدة لباحثين في جامعة ستانفورد الأميركية تكشف خفايا جديدة عن كورونا

اكتشف المزيد