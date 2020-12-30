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ما العلاقة بين ارتفاعات اليورو وضعف الدولار؟

عملات أجنبية

ما العلاقة بين ارتفاعات اليورو وضعف الدولار؟

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العربية.نت

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قال نورس حافظ خبير أسواق مالية "إن الدولار يبقى سيد العملات في التحركات وتحديد الأسعار المستقبلية بناء على خفض واستمرار معدلات الفائدة الصفرية سيستمر في إضعاف الدولار على حد ما بسبب ارتفاع اليورو".

وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى مقابل العديد من العملات اليوم الأربعاء، إذ تجاوز المتعاملون تأجيلا جديدا في إقرار تحفيز نقدي في الولايات المتحدة وواصلوا المراهنة على احتمال تقديم مساعدة مالية إضافية.

وسجل الدولار أدنى مستوى في أكثر من عامين مقابل اليورو والدولارين النيوزيلندي والأسترالي. وتراجع لأدنى مستوى في أكثر من خمسة أعوام مقابل الفرنك السويسري، فيما تراجع على نطاق واسع مقابل العملات الآسيوية.

وانخفض الدولار فيما صعدت الأصول عالية المخاطر منذ توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب على قانون المساعدة والإنفاق يوم الأحد نظرا لأن تقديم المزيد من التحفيز في أكبر اقتصاد عالمي يقلل الطلب على حيازة الدولار الذي يعتبر ملاذا آمنا.

ونزل الدولار إلى 1.2295 مقابل اليورو اليوم الأربعاء، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2018.

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