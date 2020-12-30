من هم أبرز قادة الأعمال الذين يتوقع لهم أدوار حاسمة في 2021؟

بعد انهيار شركات ومؤسسات كبرى في 2020 سيراقب العالم قادة الأعمال وهم يحاولون التعافي في 2021.

ومن بين أبرز قادة الأعمال الذين يتوقع لهم أدوار حاسمة في 2021، جين فريزر وهي مصرفية اسكتلندية ستتولى مسؤولية عملاق المصارف الأميركي سيتي غروب في فبراير ومؤسسة قيمتها 107 مليارات دولار يعمل بها 204 آلاف موظف ولديها 200 مليون عميل.

وجنسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia التي أطاحت بشركة Intel كأكبر شركة تصنيع رقاقات التكنولوجيا أو Microchips في أميركا، ونجح في سبتمبر في عقد الصفقة الطموحة والمثيرة للجدل لاستحواذ Nvidia على شركة Arm، مصمم شرائح بريطاني، مقابل 40 مليار دولار في أكبر صفقة تقنية في 2020.

ولوسيانا ليكساندرو وهي شخصية معروفة في وسط الشركات الناشئة في بريطانيا ستترأس المكتب الأوروبي لشركة سيكويا Sequoia الأميركية العملاقة لرأس المال الاستثماري

ومن بين المستثمرين في Sequoia Apple وGoogle وAirbnb وتديرSequoia صندوق استثماري بقيمة 8 مليارات دولار على الصعيد العالمي.