فقدت أسواق النفط الخام العالمية نحو خُمس قيمتها في 2020، إذ تسببت إجراءات العزل العام الصارمة لمكافحة فيروس كورونا في شل معظم الاقتصاد العالمي، لكن الأسعار انتعشت بقوة من مستوياتها المتدنية، إذ تقدم الحكومات تحفيزا.

وتوقع محمد الشطي خبير نفطي، أن تواصل أسعار النفط انتعاشها في 2021 لأن الأسواق تجاوزت السيناريو الأسوأ في أسعار النفط. وأضاف "يبقى مقدار التعافي في الطلب على النفط يتحرك وفق عوامل تعافي الطلب بعد توفر لقاحات كورونا وزيادة الإمدادات النفطية، خصوصاً من بعض الدول التي تعاني في تقليص إنتاجها بفعل أمور فنية أو سياسية أو عقوبات دولية".