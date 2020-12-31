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بريطانيا تودّع الاتحاد الأوروبي قبل رأس السنة بساعة

بريكست

بريطانيا تودّع الاتحاد الأوروبي قبل رأس السنة بساعة

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العربية.نت

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وقّع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأربعاء اتفاق التجارة لمرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، مضيفا توقيعه إلى توقيعات قادة الاتحاد بعد أن جرى نقل الوثيقة من بروكسل إلى لندن.

وقالت مراسلة العربية كارينا كامل "إن انتشار الوباء سيمنع البريطانيين من التنقل إلى أوروبا بالإضافة لتغيرات كبيرة بإجراءات الزيارة والإقامة وتكاليف أخرى قد تشمل استخدام الهاتف المتنقل لأي شخص بريطاني أو أوروبي".

ويحدد اتفاق التجارة، الذي جرى الإعلان عنه في 24 ديسمبر كانون الأول، بنود العلاقة الجديدة لبريطانيا مع الاتحاد الأوروبي في أعقاب طلاقهما في وقت سابق هذا العام.

وسيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أول يناير كانون الثاني، ليحل محل ترتيب انتقالي كان يستمر بموجبه تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي على بريطانيا.

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