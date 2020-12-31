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ما النقاط الرئيسية في اتفاق ما بعد بريكست بين لندن وبروكسل؟

بريكست

ما النقاط الرئيسية في اتفاق ما بعد بريكست بين لندن وبروكسل؟

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العربية.نت

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1246 صفحة تحدد الخطوط العريضة في بريكست لمعالجة النزاعات بشأن التجارة والصيد البحري.

الرسوم الجمركية

لن تكون هناك أي رسوم أو حصص تقريبا على جميع المنتجات البريطانية والأوروبية المتبادلة، وسيبقى على الصادرات البريطانية الامتثال لمعايير الصحة والسلامة التي يضعها الاتحاد الأوروبي.

النزاعات

رفضت بريطانيا أي دور لمحكمة العدل الأوروبية، لذلك ستتم معالجة النزاعات من قبل منظمة التجارة العالمية أو هيئات تحكيم خاصة مستقلة.

الصيد

ستتخلى قوارب الاتحاد الأوروبي تدريجيا عن 25% من حصصها الحالية بفترة انتقالية 5.5 سنة وإجراء مفاوضات سنوية على كميات السمك التي يمكن لقوارب الاتحاد الأوروبي الحصول عليها من المياه البريطانية.

فرص متساوية

قواعد "الفرص المتساوية" لمنع الشركات البريطانية من امتلاك أفضلية إذا خفضت لندن معاييرها مستقبلا أو دعمت الصناعات لديها تجنّب قيام نظام يفرض على بريطانيا التزام قواعد التكتل في القواعد البيئية أو العمالة أو دعم الدولة للشركات.


الجمارك

ستغادر بريطانيا الاتحاد الجمركي الأوروبي والسوق الموحدة بنهاية 2020 لذا ستواجه الواردات والصادرات قيودا جديدة

الأمن

الطرفان سيتشاركان المعلومات بشأن الحمض النووي والبصمات ومعلومات الركاب وأن التعاون سيتعاونان في إطار وكالة تطبيق القانون الأوروبية "يوروبول".

تغييرات كبيرة

انتهاء حرية حركة الناس والبضائع والخدمات ورؤوس الأموال بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

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