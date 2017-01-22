كيف يتأقلم المشاركون في منتدى "دافوس" مع أجواء البرد؟

وسط درجات حرارة متدنية حتى لدولة ذات مناخ بارد مثل سويسرا، سألت "العربية" خلال تغطيتها لدافوس المشاركين العرب عن كيفية تأقلمهم مع الطقس البارد.

وفي رده على سؤال "العربية" قال الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز "إن البرد في دافوس مشكلة وتحدٍ شديد وهو أمر متوقع ولا بد من أخذ الاحتياط اللازم".

وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد الفالح "من قال إننا تكيفنا مع البرد، نحن لم نتكيف والجو برد جدا".

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الخولي حمزة الخولي "عادة لما نأتي إلى دافوس نكون متحوطين، وفي هذا العام الشمس تطلع يوميا ونحن محظوظون هذا العام".

وفي تعليقه قال الرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية، فهد الرشيد "لا يوجد برد، الناس تشتكي من البرد، ونكثر من العسل والشاي صباحا".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة جيل عمر ياسر الشريف "إن الجو جيد ولا يوجد أفضل منه".

الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم الإماراتية آلان بجاتي قال إن الجو بارد جدا، وقدر ما استطعنا حاولنا التأقلم مع الألم الذي تسببه برودة الطقس، ولكن الجو بارد كثيرا عن العام الماضي، وصلت البرودة إلى 24 درجة تحت الصفر".