"زين" الكويتية تتوصل إلى تسوية شاملة مع السلطات العراقية آخر تحديث: الاثنين 23 جمادي الأول 1438 هـ - 20 فبراير 2017 KSA 13:34 - GMT 10:34 تارخ النشر: الاثنين 23 جمادي الأول 1438 هـ - 20 فبراير 2017 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك "زين" الكويتية تتوصل إلى تسوية شاملة مع السلطات العراقية PDF اطبع حجم الخط فهد الصقر مدير عام معهد الدراسات الاقتصادية والمالية يشير إلى أن "زين" تزيد توزيعاتها السنوية إلى 40 فلساً للسهم.