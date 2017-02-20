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"زين" الكويتية تتوصل إلى تسوية شاملة مع السلطات العراقية

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فهد الصقر مدير عام معهد الدراسات الاقتصادية والمالية يشير إلى أن "زين" تزيد توزيعاتها السنوية إلى 40 فلساً للسهم.

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