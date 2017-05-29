توقعات بخسائر حادة لسهم IAG المالكة للخطوط البريطانية

نقلت صحف بريطانية أن خسائر شركة "الخطوط الجوية البريطانية" ستتجاوز المئة وخمسين مليون جنيه إسترليني، إثر العطل الفني الذي أصاب شبكتها صباح السبت وأدى إلى إصابة أنظمتها الإلكترونية بالشلل التام. وقدر خبراء طيران أن التعويضات وحدها التي ستدفعها الشركة إلى مسافريها 150 مليون جنيه استرليني، فضلاً عن التكاليف والخسائر الأخرى التي تكبدتها من جراء إلغاء عشرات الرحلات الجوية، كما توقعوا أن تستمر حالة الفوضى والتأخير في الرحلات عدة أيام على الأقل حتى تعود الأمور الى طبيعتها.

