لماذا تتجه "بوبيان للبتروكيماويات" نحو التعليم والصحة؟

شهد البورصة الكويتية منذ بداية هذه السنة استحواذات عدة، لكن اللافت في هذه الاستحواذات قصة في قطاع البتروكيماويات، حيث اتخذت شركة بوبيان للبتروكيماويات اتجاها جديدا عبر استحواذها على شركات تعليمية وصحية.

ويكشف رئيس الشركة دبوس مبارك الدبوس في مقابلة مع "العربية" أن دراسات الشركة تُظهر ارتفاعا مقبلا في أسعار لقيم الغاز، ما سيُضعف التنافسية، وهو ما دفع الشركة إلى تنويع إيراداتها عبر التركيز على قطاعات دفاعية مثل التعليم والصحة، مؤكدا أن الشركة ستستمر في قطاع البتروكيماويات، لكنها ستخفض انكشافها عليه ليصبح 50%.