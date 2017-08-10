لماذا فشلت سياسات المركزي المصري في كبح التضخم؟

قال وائل عنبة، رئيس مجلس إدارة شركة الأوائل للاستشارات المالية، في مقابلة مع "العربية"، إنه يتعين على المركزي المصري التوقف عن رفع الفائدة، لأنها خطوة لم تأتِ بنتيجة في معالجة التضخم الذي لم ينتج عن وفورات اقتصادية أدت إلى زيادة الطلب، بل عن قرارات إدارية مثل رفع أسعار البنزين والكهرباء، وضريبة القيمة المضافة إلى جانب ارتفاع سعر الدولار بعد التعويم.

وأضاف أن النطاق الضيق للتداولات في بورصة مصر، ناتج عن طبيعة الفترة الصيفية التي تكون فيها أحجام وقيم التداول منخفضة والذبذبة السعرية بسيطة.

وأشار إلى أن السوق المصرية تترقب إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الإستثمار، وتعديل قانون البنوك، وكلها عوامل قد تكون محفزة للسوق، إلا أنه توقع أن يستمر الأداء العرضي في الفترة القادمة بانتظار اجتماع المركزي.