الميزانية السعودية تحافظ على إنفاق قوي بالربع الثاني

عكس تقرير أداء الميزانية السعودية في الربع الثاني، والذي صدر أمس، مرونة السياسة المالية التي تتبعها المملكة، لتحقيق التوازن بين الإصلاحات من جهة والحفاظ على المستوى المعيشي للمواطنين وعدم التأثير سلبا على النمو من جهة أخرى.

اللافت في البيانات أنه على الرغم من انخفاض العجز في الربع الثاني بنسبة 20%، إلى 46.5 مليار ريال، إلا أن الإنفاق الحكومي الضروري لدعم النمو الاقتصادي، لم يتراجع إلا بأقل من 1.5%، والأهم في هذا الإنفاق أن الحكومة حافظت على مستوى الإنفاق الرأسمالي والإنفاق الاجتماعي.

وبالتدقيق في أرقام الميزانية، يُلاحظ زيادة الإنفاق على المنافع الاجتماعية خلال الربع الثاني تضاعف مرتين ونصف مقارنة بالربع الأول، وارتفع بأكثر من 46%، مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، لتلامس 17 مليار ريال.