لهذه الأسباب تحسنت سيولية سوق الكويت للأوراق المالية

قال مساعد مدير التداول في شركة الاستثمارات الوطنية علي العلي، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن قصة زيادة التداولات في سوق الأسهم الكويتية ملاحظ منذ بدأ موسم إعلان نتائج الشركات في النصف الأول من 2017، حيث جاءت النتائج إيجابية.

وأضاف أنه وبعد إعلان النتائج بدأ المستثمروم عملية التقاط هذه الأسهم التي حققت نتائج إيجابية، كما تأثر السوق بالصفقات مثل صفقة زين وعمانتل، وهذا دليل على جاذبية سوق الكويت للأوراق المالية.

وأشار العلي إلى أن الشركات الكويتية تعطي فرصا قوية للمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى احتمالية دخول سوق الكويت ذمن مؤشر فوتسي ما يعزز فرص دخول نحو 250 مليون دينار إضافية، وبالتالي زيادة في سيولة سوق الكويت.