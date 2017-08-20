كيف حققت "الحكير" ارتفاعاً في نتائجها الفصلية؟

عزا محمد عبوي، المدير العام للشؤون المالية في شركة "فواز الحكير"، تحقيق الشركة ارتفاعاً في الأرباح عن الربع الأول إلى الاستراتيجية التي أعلنوا عنها منذ عام والرامية إلى ترشيد الأنظمة، كما كشف عن خطط الشركة لإنشاء سوق افتراضية، تماشياً مع زيادة الطلب على التجارة الإلكترونية.

وقال في مقابلة مع "العربية" إن الشركة بدأت تحصد ثمار تلك الاستراتيجية، على الأخص عندما أقدمت على بيع علامة "بلانكو" التي كبدتها العام الماضي خسائر وصلت إلى 47 مليون ريال.

وأضاف أن "فواز الحكير" ركزت على إعطاء فرصة للمحلات والعلامات التجارية المتعثرة لتحسين الأداء، وإذا ما فشلت تقوم باستبدالها.

كما أوضح أن إغلاق المحلات لا يعني تخفيض القوة العاملة، إذ يتم نقلهم إلى محلات مساحتها أكبر.

وقال أيضاً إن الشركة تحقق 85% من مبيعاتها في السعودية، في حين تتواجد في عدة أسواق أخرى، وإن تواجدها في أي سوق مرهون بتحقيق الربح وبالفائدة على المساهمين.

من ناحية أخرى، كشف عن خطة مستقبلية لإنشاء سوق افتراضية تماشياً مع ارتفاع الطلب على المنتجات عبر مواقع التجزئة الإلكترونية.

وكانت أرباح "فواز الحكير" للربع الأول قد ارتفعت إلى 232 مليون ريال، بزيادة قدرها 4.13% مقارنة مع نفس الربع من السنة الماضية.