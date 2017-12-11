ما الذي يحرك بورصة مصر نحو المستويات القياسية؟

أرجعت رانيا يعقوب رئيسة شركة "ثري واي" لتداول الأوراق المالية تحقيق البورصة المصرية مستويات قياسية في الفترة الأخيرة إلى حالة التفاؤل بشأن الاقتصاد المصري، وتحسن المعدلات الاقتصادية وأهمها التضخم، وسط ترقب تحرك المركزي المصري لبدء خفض الفائدة بشكل تدريجي.

وأضافت في مقابلة مع "العربية" إلى تلك العوامل، النظرة المستقبلية الإيجابية من قبل عدد كبير من المؤسسات العالمية، إلى جانب بدء إنتاج الغاز من البحر المتوسط مما سيسهم في رفع إيرادات مصر وينعكس على تصنيفها الائتماني، إضافة إلى تحسن قطاع السياحة مع عودة السياح الروس إلى مصر.