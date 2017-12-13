أرامكو: مشاركة كبيرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في "اكتفاء"

قال أمين الناصر، رئيس شركة "أرامكو" السعودية، إن المنتدى السنوي لبرنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد المعروف بـ"اكتفاء"، سيشهد عرض 140 فرصة استثمارية بقيمة 60 مليار ريال.

وفي لقاء مع "العربية" قبيل انطلاق الدورة الثالثة من منتدى "اكتفاء" الذي يهدف إلى تسليط الضوء على المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المملكة وخارجها، لفت الناصر إلى المشاركة الكبيرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من 30 دولة في الدورة الحالية، 300 منها قادمة من خارج المملكة و700 شركة من الداخل، إلى جانب المشاركة الفعالة لكبار المنتجين ومقدمي الخدمات في السعودية.