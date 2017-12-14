توقعات بتراجع عجز الميزانية السعودية إلى 182 مليار ريال

توقعت شركة "الراجحي كابيتال" تراجع عجز الموازنة السعودية للعام الحالي إلى 182 مليار ريال، أي أقل من التقديرات الحكومية التي تقارب 200 مليار ريال، وذلك بدعم أساسي من ارتفاع الإيرادات غير النفطية إثر تطبيق الرسوم على الأجانب من العاملين وتابعيهم، والضرائب على التبغ والمشروبات.

أما الإيرادات النفطية الفعلية للعام 2017، فتتوقع الراجحي أن تبلغ 427 مليار ريال أي أقل من التقديرات الحكومية عند480 مليار ريال.

في المقابل، فإن الإنفاق الفعلي سيتوقف عند 800 مليار ريال، أي أقل من المستوى المستهدف عند 890 مليار ريال.

وفي المحصلة تتوقع "الراجحي كابيتال" تراجع العجز إلى 182 مليون مليار ريال، وبذلك تكون الحكومة قد التزمت بإبقاء العجز تحت السقف المستهدف، والبالغ 198 مليار ريال.