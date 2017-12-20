السعودية تدعم زيادة تملك مواطنيها للمساكن

أكد حمود العصيمي المتحدث بإسم صندوق التنمية العقارية، أن السماح بتحويل القرض القائم إلى تمويل مدعوم، سيكون له أثر في رفع نسبة تملك المساكن بين المواطنين السعوديين، وفق مستهدفات رؤية 2030.

وأشار العصيمي في اتصال مع "العربية" إلى أهمية إطلاق مسار "تحويل القرض القائم إلى تمويل مدعوم" والذي سيمكن جميع المسجلين على قوائم الانتظار لدى الصندوق والذين حصلوا على تمويل منه أو من الجهات التابعة للصندوق، بأن يسجلوا بتحويل قروضهم إلى التمويل المدعوم.

وأوضح أن الحد الأعلى للتمويل المدعوم محدد بالسقف المعلن للقرض السكني البالغ 500 ألف ريال.

ووصف العصيمي إعلان الميزانية السعودية للعام 2018 بنفقات توسعية، بأنه يثبت جدارة الاقتصاد السعودي، ونجاح المملكة في تنفيذ الخطط الموضوعة بما يخدم قطاعات الاقتصاد ويصب في مصلحة المواطن وتوفير الخدمات اللازمة في قطاع الإسكان وغيره من القطاعات الحيوية.