خفض الفائدة وإنتاج الغاز سيدعمان بورصة مصر العام المقبل

قال عيسى فتحي العضو المنتدب لشركة القاهرة لتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية رغم قوة المؤشرات إلا أن التداولات فيها مازالت ضعيفة وتنحصر في 3 أسهم، مرجعاً الأمر إلى موسم الأعياد وضعف حضور الأجانب.

وتوقع في مقابلة مع "العربية" أن يشهد العام القادم حراكاً في السوق، وسط توقعات بأن يتخذ سعر الفائدة منحى هبوطياً، إلى جانب بدء إنتاج الغاز من حقل "ظهر"، ومراجعة أسعار الغاز والاتجاه إلى تخفيضها، ما سيعود بالفائدة على الشركات المستهلكة للغاز.

وأشار أيضاً إلى أن الطروحات الجديدة ستساهم في الزخم وسط الحديث عن 4 طروحات في الربع الأول من 2018.