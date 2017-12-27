مكارم عرعر يتبع تقنية "الصب الجاهز" لرفع جودة المساكن

تواصل معارض البيع على الخارطة استقبال مستفيدي الدعم السكني من المواطنين لمعاينة وحجز الوحدات السكنية في عدة مناطق من المملكة السعودية، وذلك ضمن برنامج الشراكة مع القطاع الخاص ووزارة الإسكان.

ويتعبر مشروع إسكان "مكارم عرعر" أحد هذه المشاريع الحيوية التي سوف تقدم 383 منتجاً سكنياً، وبأسعار تبدأ من 435 ألف ريال.

وفي حديث مع "العربية"، أكد بندر الذيباني المدير في مشروع "مكارم عرعر" الحفاظ على جودة الوحدات السكنية المقدمة، وأضاف: "قمنا في المشروع باستخدام تقنية الصب الجاهز للتركيب الذي يعطي عمراً افتراضياً يصل إلى 60 سنة، أي ضعف ما يمنحه البناء التقليدي".

وقال: "سعينا إلى تقديم عدة خيارات تخدم جميع الاحتياجات من حيث التصاميم والمساحات وبأسعار جذابة تناسب غالبية الإمكانيات المادية".

وحول آلية حجز الوحدات السكنية في المشروع، أوضح الذيباني أن العملية تتم أولا عبر إرسال رسالة للمستفيد، وتحديد موعد لزيارة الموقع، وبعد تحديد مبلغ الدعم الذي سيحصل عليه من خلال معرفة دخله، يتم التواصل مع المؤسسات التمويلية لمعرفة حجم التمويل ومن ثم يتم عرض النماذج عليه وتأكيد حجز الوحدة السكنية".