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رفع العقوبات لم ينجح في تحسين الأوضاع الاقتصادية في إيران

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عَمت المظاهرات والاحتجاجات الشوارع الإيرانية مع التردي في الأوضاع الاقتصادية وزيادة البطالة والتضخم وخيبة أمل الناس بالوعود بازدهار اقتصادي، عقب قرار رفع العقوبات الدولية عن البلاد.

ولم ينجح رفع العقوبات عن إيران في يناير 2016 إثر التوصل إلى الاتفاق النووي في عام 2015، في تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

ويتلخص المشهد الاقتصادي بالنظر إلى القياسين الأبرز نسبة البطالة ومستوى التضخم اللذين يتحركان عادة باتجاه معاكس، إنما التردي فيهما في الوقت عينه يعتبره الاقتصاديون أسوأ المراحل الاقتصادية، وهو ما تمر به إيران.

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