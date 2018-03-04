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تغير لافت في توجهات السعوديين نحو تملك المسكن

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طرأ تغير لافت في توجهات المواطنين السعوديين نحو التملك، يعكسه النمو القوي للقروض العقارية. وربما يكون العامل الحاسم في ذلك النظام الجديد للقروض السكنية المدعومة من قبل #صندوق_التنمية_العقارية.

وقد تحركت المياه الراكدة في قطاع #الإسكان بشكل واضح في #السعودية، وآخر المؤشرات إلى ذلك النمو القوي للقروض العقارية المقدمة من البنوك للأفراد والشركات بأكثر من 8% العام الماضي، لتقارب تريليونا و130 مليار ريال. وهذا النمو يفوق كثيراً الأداء الإجمالي لمحفظة الائتمان المصرفي والتي تراجعت بنسبة 1% العام الماضي.

كلمات دالّة

#صندوق التنمية العقارية, #الإسكان, #السعودية

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