تغير لافت في توجهات السعوديين نحو تملك المسكن

طرأ تغير لافت في توجهات المواطنين السعوديين نحو التملك، يعكسه النمو القوي للقروض العقارية. وربما يكون العامل الحاسم في ذلك النظام الجديد للقروض السكنية المدعومة من قبل #صندوق_التنمية_العقارية.

وقد تحركت المياه الراكدة في قطاع #الإسكان بشكل واضح في #السعودية، وآخر المؤشرات إلى ذلك النمو القوي للقروض العقارية المقدمة من البنوك للأفراد والشركات بأكثر من 8% العام الماضي، لتقارب تريليونا و130 مليار ريال. وهذا النمو يفوق كثيراً الأداء الإجمالي لمحفظة الائتمان المصرفي والتي تراجعت بنسبة 1% العام الماضي.