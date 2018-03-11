تمويل البناء الذاتي يوسع مروحة منتجات التمويل المدعوم

يفضل معظم السعوديين البناء الذاتي لكن البنوك لا تحبّذ تمويله، فحوالي 80% منهم يفضلون البناء الذاتي الرقم الذي توصل إليه #صندوق_التنمية_العقارية السعودي من واقع استطلاعه لرغبات المدرجين على قوائمه.

لكن المشكلة تكمن في أن البنوك وشركات التمويل تفضل العكس. فالجهات التمويلية غالباً ما تفضل التعامل مع أصل جاهز، لتسّهل على نفسها عملية الرهن وضمان التمويل. لذلك، تعمد البنوك في الغالب على تقديم التمويل للبناء، فقط في حال كانت قيمة الأرض كافية لتغطية قيمة القرض.

هذا الواقع استدعى من صندوق التنمية العقارية تطوير منتج لتمويل عمليات البناء الذاتي للمواطنين الذي يملكون الأرض.