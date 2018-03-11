كيف يقيم أداء الأجهزة الحكومية في السعودية؟

على هامش زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى بريطانيا، أعد المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة في #السعودية، المعروف بـ #أداء، معرضا في الحي المالي في لندن لتسليط الضوء على المؤشرات المختلفة في السعودية مثل التنافسية ومعدلات الإنتاجية.

وفي لقاء مع "العربية"، قال حسام الدين المدني المدير العام المكلف للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، إن ما تم إنجازه في العام 2017 يعتبر تاريخياً، من إعادة هيكلة بعض الأجهزة العامة إلى فتح قطاعات جديدة.

وقال مركز "أداء" إن النتائج الملموسة على أرض الواقع في قطاع النقل والطاقة والترفيه وصناعة الإعلام.