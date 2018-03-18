آلية جديدة لتمكين السعوديين من تملك عقارات سكنية

قال خالد العمودي المشرف العام على #صندوق_التنمية_العقارية في السعودية إن الآلية الجديدة للصندوق ستساعد 480 ألف مواطن سعودي على تملك منازلهم خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

وأشار العمودي في مقابلة مع "العربية" على هامش مؤتمر صندوق التنمية العقارية في الرياض نهاية الأسبوع الماضي، إلى أنهم بدأوا بالفعل في تنفيذ الآلية الجديدة لتمكين المواطن من تملك مسكنه، وأنهم قاموا بتبني نماذج عمل ناجحة من أجل هذا الغرض.

وأوضح أن المواطن السعودي الذي دخله يقل عن 14 ألف ريال يأخذ دعماً قيمته 500 ألف ريال.

وقال أيضاً إن هناك تعاوناً بين الصندوق العقاري والقطاع المصرفي لإيجاد حلول جديدة للتمويل، وقد تم الاتفاق مع القطاع المصرفي على تحسين خدمات التمويل لفئة المتقاعدين، إلى جانب التعاون مع القطاع الخاص لتمكين المواطن من تملك مسكنه.