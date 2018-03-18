الإسكان السعودية تواصل توقيع الاتفاقيات مع المطورين المؤهلين

قال سيف السويلم المتحدث الرسمي بإسم #وزارة_الإسكان السعودية، إن الوزارة وقعت 9 اتفاقيات جديدة مع 9 مطورين عقاريين لتنفيذ مشاريع سكنية في عدد من مناطق المملكة، تشمل الفلل والشقق والتاون هاوس، بحيث تلبي مختلف رغبات السعوديين وتتوافق مع إمكاناتهم المختلفة.

وكشف السويلم في لقاء مع "العربية" أن إجمالي المنتجات السكنية فاق 60 ألف منتج حتى الآن من خلال الدفعات الثلاث الماضية في برنامج "سكني"، وتشمل الوحدات الجاهزة وتلك التي تحت الإنشاء، والأراضي المطورة المجانية، وأيضاً القروض المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.