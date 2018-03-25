السعودية.. قفزة في الاستثمارات الأجنبية بـ50% في الربع الأول

قال إبراهيم السويل، وكيل محافظ #الهيئة_العامة_للاستثمار لخدمات واستشارات المستثمرين في السعودية، إن الهيئة تعمل ضمن استراتيجية جذب استثمارات ذات قيمة عالية وإضافية، لذلك منحت عدداً من التراخيص خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى أميركا.

وتابع أن من بينها ترخيص لشركة "غلوبال بزنس فنتشرز" التي تتسق مع أهداف الهيئة في توفير مشاريع إسكان جديدة ومبتكرة، تتماشى مع #رؤية_2030.

ولفت في مقابلة مع "العربية" إلى أنه سيتم منح تراخيص لعدد من الشركات الأخرى خلال الأيام المقبلة، في مجالات الصناعة والتجارة وغيرها.

وأشار السويل إلى أن "غلوبال بزنس" لديها أيضاً شراكة مع رجال أعمال سعوديين.

وأكد على أن الهدف الأول من جذب #الاستثمارات_الأجنبية هو توطين الصناعة المحلية وفتح باب العمل للشباب السعودي، وثانياً نقل الخبرة، وأخيراً نقل التقنية والمعرفة إلى المملكة.

وأضاف وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لخدمات واستشارات المستثمرين، إن السنوات الماضية شهدت قفزات في الاستثمار الأجنبي، حيث ارتفع عدد الاستثمارات الأجنبية بـ 30% في 2017 مقارنة بـ2016، كما شهد الربع الأول من العام الجاري زيادة بحوالي 50% مقارنة بنفس الفترة من 2017.