ما الذي يجعل بوسطن أرضاً خصبة للشركات الخلاقة؟

أشرف #ولي_العهد_السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان، على توقيع اتفاقات تعاون بين كبرى المؤسسات العلمية والأكاديمية في الولايات المتحدة والسعودية، بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT، في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والرعاية الصحية والأطراف الصناعية وغيرها.

جاء ذلك خلال زيارته إلى #بوسطن بعد خمسة أيام من اللقاءات مع كبار المسؤولين في واشنطن.

فما الذي يجعل مدينة بوسطن أرضاً خصبة للشركات الخلاقة وللتقدم التكنولوجي؟ وكيف يمكن خلق الظروف نفسها في أماكن أخرى؟

الإجابة عن هذا السؤال هي جوهر زيارة ولي العهد السعودي إلى بوسطن، والتي زار خلالها أعرق جامعات ومعاهد #أميركا.