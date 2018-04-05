4300 وحدة سكنية للحجز والمعاينة في الرياض

باتت ثلاثة مشاريع إسكانية في مدينة #الرياض متاحة للمستفيدين من الدعم الإسكاني، لمعاينة الوحدات المخصصة لهم واستكمال إجراءات الحجز النهائي، وإتمام عمليات التمويل، في موقع واحد، وذلك من خلال المعارض التي تقيمها وزارة الإسكان.

وتتوزع المشاريع المطروحة في عدد من المواقع في الرياض، إذ يضم مشروع "بوابة الشرق" نحو 3665 فيلا، فيما يوفر مشروع "معالي عنان" 440 فيلا وتاون هاوس، إضافة إلى 168 شقة سكنية في مشروع "إسكان الرياض" الواقع في الجزء الشمالي من المدينة.

وتلتزم المشاريع المطروحة بالمستويات السعرية المستهدفة من قبل وزارة الإسكان، والتي تتراوح بين 250 ألفا و750 ألف ريال، كما تقدم الوزارة من خلال الشراكة مع المطورين العقاريين الضمانات على جودة البناء والمنتجات، كما تتميز تلك المشاريع بتكامل البنية التحتية من كهرباء وماء وصرف صحي، إضافة إلى المسطحات الخضراء والحدائق العامة، ووجود المرافق والخدمات ومواقع مخصصة للقطاعات الحكومية.

وتأتي هذه المشاريع التي أطلقتها الوزارة ضمن برنامج "سكني"، امتداداً لما سبقها من مشاريع يتم الإعلان عنها بشكل شهري، والتي تستهدف تخصيص 300 ألف منتج بنهاية العام الحالي.