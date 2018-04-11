القطاع العقاري المصري يترقب أضخم صفقة اندماج

قال أسامة مراد رئيس شركة "إم باور" للاستشارات المالية إن الصفقة المحتملة بالاندماج أو الاستحواذ بين "مدينة نصر" و"سوديك" تعد رائدة وعلامة جديدة في السوق المصرية، فهي أول صفقة في القطاع العقاري بهذا الحجم.

واعتبر في مقابلة مع "العربية" أن دمج العملاقين يشكل علامة فارقة وقيمة إضافية للجانبين، حيث ستكون الاستفادة مشتركة باعتبار أن "مدينة نصر" لديها ثروة عقارية أكبر مع تضاعف قيمة بعض الأراضي التي تملكها بأكثر من 100 ضعف،في حين تملك "سوديك" قدرة تسويقية وإدارية وسرعة في الإشراف وتنفيذ المشاريع.

وأذاف أن الدمج أو استحواذ إحداهما على الأخرى، سيخفض حصة المال العام، وبالتالي تخرج الشركة بالكامل من تحت أي عباءة أي روتين حكومي مع انخفاض حصة الحكومة بها.

ولفت إلى أن السوق رحبت بالصفقة باعتبارها جديدة في السوق، حيث شهد القطاع العقاري ارتفاعات مع توقعات باندمجات أخرى.

ووصف الصفقة باندماج "جهة غنية مع جهة ذات أداء ممتاز"، قائلاً إن "مدينة نصر" كانت مملوكة للدولة وطورت إدارتها لتصبح من الشركات الرائدة التي لا تزال الدولة تملك حصة بها، أما "سوديك" فهي الشركة الأقوى في القطاع العقاري المصري حالياً.