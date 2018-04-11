كيف كان أداء "الكويت الوطني" في الربع الأول؟

حقق #بنك_الكويت_الوطني أرباحاً صافية في الربع الأول من العام الجاري فاقت توقعات المحلين، وبلغت 93.6 مليون دينار، بنمو 9.6% مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2017.

وقالت شيخة البحر نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة "بنك الكويت الوطني"، في مقابلة مع "العربية"، إن الدافع الأكبر للنمو أتى من العمليات التشغيلية الأساسية أولا من أنشطة الذراع الإسلامية التي نمت 20%، وثانياً من الخدمات المصرفية للأفراد بنمو 60% ومن ثم الأنشطة الدولية بـ3.5%.

وأشارت إلى أن أداء البنك يعد ممتازاً مثل أدائه العام الماضي الذي كان استثنائياً، وقد بلغت الأرباح التشغيلية 213 مليون دينار ما يعادل نمو بـ9%، كما ارتفع صافي إيرادات للفوائد 11%. أما أرباح العمولات وصافي الأتعاب فبلغ 37 مليون دينار بنمو 10%.

وزاد إجمالي الأصول إلى 14.8 مليار دينار بارتفاع نسبته 2.3% مع نهاية الربع الأول، أما الودائع فنمت بـ8.6% إلى 14.3 مليار دينار، بحسب نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة "بنك الكويت الوطني".

من ناحية أخرى، أشارت البحر إلى حصول المجموعة على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" للتواجد في منطقتين غير العاصمة الرياض.