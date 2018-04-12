لماذا تراجعت الأرباح الفصلية لشركة جرير السعودية؟

أرجع محمد العقيل رئيس مجلس ادارة شركة جرير للتسويق، تراجع أرباح الشركة في الربع الأول من العام الحالي إلى تغيير التقويم الدراسي لطلاب المدارس بالسعودية، وتأثيره على حركة مبيعات الجملة.

وقال العقيل في مقابلة مع "العربية" إن "جزء كبير من مبيعات الجملة حصلت في ديسمبر، وفي جانب آخر تحسنت الأرباح لأن حسنا مصادر المواد وحصلنا على تخفيضات إضافية وقللنا تكلفة التسويق، وفي الفروع القديمة من جرير نرى ان الانخفاض في الأداء بسيط".

وتراجعت أرباح شركة جرير للتسويق بنحو 1% للربع الأول من هذا العام، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي لتصل إلى 219 مليون ريال.

وأتت النتائج أقل من متوسط توقعات المحللين والبالغة نحو 223 مليون ريال.

وأرجعت الشركة السبب وراء تراجع أرباح الربع الأول من هذا العام، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي إلى انخفاض مبيعات الجملة نتيجة انتقال أغلب مبيعات الفصل الدراسي الثاني إلى الربع الرابع من العام السابق لتغير التقويم الدراسي، إضافة إلى انخفاض طفيف في بعض مبيعات قطاع التجزئة.