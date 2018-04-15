كيف تغيرت نظرة وكالات التصنيف العالمية للاقتصاد السعودي؟

أشار الدكتور إحسان بوحليقة، رئيس مركز "جواثا" الاستشاري، إن حدوث تغير نوعي في التصنيفات السيادية الجديدة للسعودية.

وأوضح في مقابلة مع "العربية" أن تصنيفات الوكالات الدولية خلال السنوات الماضية اعتمدت على أسعار #النفطوإيرادات النفط المتذبذبة، أما التقريران الأخيران فاستندا إلى الإصلاحات الهيكلية والمالية والاقتصادية في #السعوديةالتي تم تنفيذ جرعة كبيرة منها.

وأضاف أن المملكة في مقدمة الدول النفطية التي أجرت إصلاحات تفصل ارتباط إيرادات الخزانة العامة عن النفط، وتحفظ الاستقرار دون تهميش أهمية النفط كمورد للاقتصاد.