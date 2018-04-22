ترمب يفتح النار على أسعار النفط المرتفعة مع تغريدته الأخيرة

فتح الرئيس الأميركي دونالد #ترمب النار على أسعار #النفط المرتفعة مع تغريدته الأخيرة التي قال فيها إن "أسعار النفط أصبحت عند مستويات مصطنعة بسبب أوبك وهو أمر غير مقبول".

وقد تتماشى هذه التغريدية مع شعارات ترمب لحماية المستهلك الأميركي، لكنها لا تأخذ بعين الاعتبار بأن المعادلة تغيرت في السنوات القليلة الماضية. ففيما زيادة القوة الشرائية للمستهلك نتيجة تدني أسعار البنزين قد تنعش قطاعات اقتصادية عديدة، لم يعد في المقابل هذا الانتعاش كاف لمواجهة الضرر الذي يلحق بصناعة النفط، بعد أن أصبحت #الولايات_المتحدة منتج أساسي للنفط بل مصدر له مع ثورة #النفط_الصخري.