تأثير "البلوكتشين" يمتد لقطاعات جديدة

تؤسس تقنية #البلوكتشين التي كانت العملات الرقمية أبرز تطبيقاتها، مستقبلا تكنولوجياً متطوراً يدخل في جميع القطاعات، من بينها قطاع الأغذية.

فعندما نسمع عن تكنولوجيا البلوكتشين، أول ما يرد إلى ذهننا هي العملات الرقمية كـ #البيتكوين، التي يتم التنقيب عنها عبر هذه التقنية، لكن تطبيقات البلوكتشين ذهبت أبعد من ذلك بكثير، وأصبحت مؤثرة في جميع مجالات الحياة تقريباً، حتى الأكثر أهمية للإنسان، وهو الغذاء. فما علاقة تكنولوجيا البلوكتشين بصناعة الغذاء؟ وهل تحدث هذه التقنية ثورة في سلامة الغذاء؟

وقد بدأت أكبر متاجر الأغذية حول العالم بتطبيق هذه التقنية، بهدف رفع مستوى سلامة الغذاء وتقليص الخسائر التي يتكبدها التجار والمزارعون عندما يتم سحب الأغذية بالكامل بسبب تفشي بكتيريا أو فيروسات معينة.

وبذلك ستؤسس تكنولوجيا البلوكتشين منصة موثوقة لتداول البيانات والمعلومات، سيستفيد منها قطاع الأغذية بشكل كبير، إذ ستساهم في توفير مليارات الدولارات سنوياً.

فهل ستصبح هذه التكنولوجيا في جمع وتوثيق وربط البيانات "الإنترنت الجديد"، كما وصفها المتحدثون والخبراء في #قمة_مستقبل_البلوكتشين ؟