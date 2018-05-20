بن سعيدان: تثبيت تكلفة التمويل يدعم قطاع الإسكان

اعتبر سلمان بن سعيدان، الرئيس التنفيذي لمجموعة سلمان عبدالله بن سعيدان للعقارات، أن قيام بنكي "الأهلي" والراجحي" بتثبيت تكلفة التمويل العقاري على الأفراد، خطوة إيجابية، فجميع برامج وزارة الإسكان السعودية الرامية إلى حل أزمة الإسكان في المملكة، تتوقف بشكل كبير على التمويل.

وقال في مقابلة مع "العربية" إن "الراجحي" و"الأهلي" لديهما أكبر قاعدة عملاء، وبقية البنوك ستحذو حذوهما.

وأشار بن سعيدان إلى أن الوعي لدى المواطنين حول التمويل ضعيف، بحيث لا يفرق غالبيتهم بين المرابحة والإجارة، إذ أن الأخيرة ترتفع فيها تكلفة التمويل مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، وتحتاج إلى معرفة بمتطلبات السوق لضمان عدم الارتفاع بما يفوق التزامات العميل.

ولفت أيضاً إلى أن القروض الشخصية تضعف القدرة الائتمانية للأفراد، التي لا تواكب قيمة العقارات، وهو مؤشر سلبي في قطاع الإسكان.

وأضاف أن برنامج #سكني وبرامج "صندوق التنمية العقارية" خرجت بحلول مع البنوك لرفع القدرة الائتمانية، بما في ذلك ضمان قروض موظفي الشركات الصغيرة ومن ليس لديه راتب شهري محدد، قائلاً: "سوف نرى أثر ذلك في الأشهر القادمة".