لماذا قررت الإمارات منح تأشيرات طويلة الأمد؟

قال حبيب الملا، الرئيس التنفيذي لمكتب "بيكر مكنزي"، إن قرار مجلس الوزراء الإماراتي بالموافقة على خطوات تسمح بتملك المستثمرين الأجانب شركات مقرها الإمارات بنسبة 100% بحلول نهاية العام، ومنح تأشيرات إقامة تصل لـ10 أعوام للمستثمرين وللكفاءات التخصصية، مبادرة كانت منتظرة منذ فترة طويلة.

وأكد في مقابلة مع "العربية" أن الخطوة إيجابية من شأنها تنشيط الاقتصاد وتفعيل الحركة التجارية، وتحسين مركز#الإمارات في مؤشر التنافسية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمكتب "بيكر مكنزي"، أن القرار يسمح بالتملك الكامل للأجانب في بعض الشركات، ومنح إقامات طويلة الأمد لبعض الفئات من المستثمرين وليس جميعها.

وحول القطاعات المشمولة بالقرار، أشار الملا إلى أن ما صدر اليوم "خطوط عريضة" من مجلس الوزراء، والأمر يستلزم تعديلات تشريعية في قانون الشركات وقانون المعاملات التجارية والجنسية والإقامة.