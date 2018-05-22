كيف انعكست "الهدنة" الأميركية الصينية على أسواق العالم؟

لامست #الأسهم_الأوروبية أعلى مستوياتها منذ بداية فبراير، اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع أسهم شركات السيارات والبنوك، وتعافي أسهم إيطاليا من الخسائر التي تكبدتها أمس الاثنين بفعل مخاوف المستثمرين بشأن خطط إنفاق الحكومة الجديدة.

وزاد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% ليواصل المكاسب التي حققها أمس الاثنين، مع صعود أسهم شركات السيارات والقطاع المالي، في حين انخفضت أسهم شركات التعدين.

وكانت أسهم فولكسفاغن وبي.إم.دابليو ودايملر لإنتاج السيارات من بين أكبر الأسهم الداعمة لمؤشر ستوكس، إذ ارتفعت بنسب تتراوح بين 1 و1.6%، بعد أن ذكرت بلومبرغ أن الصين ستخفض الرسوم الجمركية على واردات السيارات بنسبة تتراوح بين 15 و25%.