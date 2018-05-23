مصر للألومنيوم و"الشرقية" أول وافدين من برنامج الطروحات

قال محمد لطفي العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إن جدول الطروحات الحكومية غير واضح المعالم مع استمرار التغييرات في أسماء الشركات الحكومية التي ستطرح حصص منها، مطالباً بجدول ثابت ومحدد المدة للوضوح ولمعرفة حجم السيولة التي ستضخ في القطاعات المختلفة.

وأشار في مقابلة مع "العربية" إلى أن #بورصة_مصر مهيأة لطرح حصص في "مصر للألومنيوم" و"الشرقية للدخان"، مع زيادة أحجام التداول منذ تعويم الجنيه.

يذكر أن وزير قطاع الأعمال العام في #مصر خالد بدوي، قال إن #برنامج_الطروحات يسير بسرعة كبيرة، مشيراً إلى أنه من المقرر الموافقة على طرح حصص في شركتي "مصر للألومنيوم" و "الشرقية للدخان" الأسبوع المقبل.