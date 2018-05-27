تعرف على الآلية الجديدة لتحديد أسعار الأسهم في السعودية

بدأت شركة #السوق_المالية_السعودية #تداول اليوم تطبيق الآلية المحدثة لتحديد سعري الافتتاح والإغلاق للسوق الرئيسية و #نمو - السوق الموازية.

وتبدأ السوق المالية السعودية #تداول تطبيق آلية المزاد لحساب سعر الإغلاق بدلاً من آلية حساب المتوسط السعري لحجم التداول، وذلك للمساعدة في تحديد قيمة أدق لسعر إغلاق الورقة المالية، عن طريق العرض والطلب، عوضًا عن المتوسط السعري المستخدم حاليًّا.

ونشرت #سوق_الأسهم_السعودية على موقعها الإلكتروني، إجابات لأبرز التساؤلات المتعلقة بتطبيق الآلية الجديدة، وكيفية عملها، وأوقات المزادات التي يتم من خلالها تحديد السعر.