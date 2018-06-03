مصر..كيف سيؤثر رفع أسعار مياه الشرب على الشركات؟

نشرت الجريدة الرسمية في #مصر قراراً وقعه رئيس الوزراء شريف إسماعيل يتضمن إجراءات لزيادة أسعار مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي بنحو 47%، وهي ثاني زيادة في أقل من عام.

وكانت مصر رفعت أسعار مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي بنحو 50% في أغسطس الماضي.

وقد أثارت زيادة أسعار تذاكر قطارات مترو أنفاق القاهرة الشهر الماضي مظاهر نادرة للغضب الشعبي، في وقت ما زال هناك المزيد من خفض الدعم في الطريق، بما في ذلك دعم الوقود والكهرباء.

وقال محمد كمال، مدير تعاملات المؤسسات المحلية في شركة الرواد لتداول الأوراق المالية، إن زيادة أسعار مياه الشرب ستؤثر بالسلب على نتائج الشركات، خاصة في قطاع الأغذية والمشروبات، لكن المستهلك سيكون هو المتضرر جراء رفع الأسعار النهائية للمنتجات.

وتوقع في مقابلة مع "العربية" ارتفاع التضخم بمصر في الأشهر القادمة وبشكل كبير، خاصة مع توقعات رفع الدعم الجزئي عن الطاقة.