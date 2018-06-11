المساعدات الخليجية تخفف عبء الإصلاحات على الأردنيين

ملياران ونصف المليار دولار قيمة المساعدات التي تعهدت بها السعودية والإمارات والكويت خلال #قمة_مكة التي دعا إليها الملك سلمان بن عبد العزيز، لمساعدة الأردن في تجاوز الأزمة الاقتصادية.

ويشمل هذا المبلغ وديعة في البنك المركزي الأردني، ودعماً سنوياً لميزانية الحكومة الأردنية لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تقديم ضمانات لتمكين عمّان من الاقتراض من البنك الدولي، وتمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية في #الأردن.

وكان الأردن قد اتفق في 2016 مع صندوق النقد الدولي على برنامج مدته ثلاث سنوات، يخوله الحصول على تمويل بنحو 720 مليون دولار، مقابل تنفيذ إصلاحات هيكلية بهدف خفض الدين العام إلى 77% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2021 من 95%.

ويرى الخبراء أن المساعدات الخليجية ستتيح للأردن التخفيف من الآثار الاجتماعية للإصلاحات، وتجميد بعض الإجراءات التي تلقى اعتراضاً شعبياً.