نصر: لليابان النصيب الأكبر في تمويل المتحف المصري

كلّفت الحكومة المصرية تحالفاً استشارياً عالمياً بإعداد كراسة شروط الطرح الخاص بإدارة وتشغيل خدمات مشروع #المتحف_المصري_الكبير، الذي يتم بناؤه ليكون أكبر متحف للآثار في العالم.

وتحدثت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بمصر، في لقاء مع "العربية"، عن سُبل تمويل هذا المشروع، مؤكدة على أهمية دور القطاع الخاص في إدارته.

وقالت إنه "مشروع قومي ومن الطبيعي أن يكون هناك مبلغ مرصود له من قبل الحكومة، وعلى المستوى العالمي كل شركائنا في التنمية متواجدون باعتبار أن جزءاً كبيراً من المنح موجه للثقافة والآثار"، مضيفة أن لليابان النصيب الأكبر في تمويل المشروع.