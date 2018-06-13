جهود الحكومة والقطاع الخاص تتكاتف لتوفير حلول سكنية

بات مفهوم #المسؤولية_الاجتماعية_للشركات والذي تبلور منذ خمسينيات القرن الماضي، جزءاً أساسياً من استراتيجيات بعض أنجح الشركات حول العالم.

ورغم تأخر شركات المنطقة العربية نسبياً في تبني هذه المنظومة، إلا أنها بدأت بترك بصمات واسعة على مجتمعاتها.

وخلال شهر رمضان المبارك، وجد نحو 1200 مواطن ومواطنة سعودية أنفسهم يحملون مفاتيح فلل سكنية، بُنيت على أحدث طراز، مؤثثة بالكامل وجاهزة للسكن الفوري، حيث تكفلت بها #مجموعة_سامبا_المالية مجاناً.

ويأتي تسليم هذه الفلل ضمن مبادرة "سامبا" المجتمعية للإسكان الخيري، والتي تستهدف تقديم 500 وحدة سكنية مؤثثة وجاهزة للسكن للأسر المتعففة والمحتاجة وأسر الشهداء.