كيف ستنعكس قمة ترمب-كيم على شركة "أوراسكوم" المصرية؟ آخر تحديث: الأربعاء 29 رمضان 1439 هـ - 13 يونيو 2018 KSA 13:44 - GMT 10:44 تارخ النشر: الأربعاء 29 رمضان 1439 هـ - 13 يونيو 2018 KSA 13:09 - GMT 10:09 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك كيف ستنعكس قمة ترمب-كيم على شركة "أوراسكوم" المصرية؟ PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع منى مصطفى مدير التداول في شركة "عربية أون لاين" لتداول الأوراق المالية، حول تطورات السوق المصرية.