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كيف ستنعكس قمة ترمب-كيم على شركة "أوراسكوم" المصرية؟

المصدر: العربية.نت
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مقابلة مع منى مصطفى مدير التداول في شركة "عربية أون لاين" لتداول الأوراق المالية، حول تطورات السوق المصرية.

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