مقابلة مع مراسلة العربية في لندن كارينا كامل للحديث عن الأسواق العالمية ومن أبرز أخبارها

قفزة مبيعات التجزئة البريطانية في مايو بدعم من الزفاف الملكي

الاحتياطي الفديرالي يرفع الفائدة للمرة الثانية هذة السنة و يرفع توقعاته برفع الفائدة الى 4 مرات في 2018

اليورو يرتفع قبيل اجتماع المركزي الاوروبي

مبيعات التجزئة في لندن ترتفع 1.3% مقابل توقعات بارتفاعها 0.5% في مايو

الأسواق تنتظر إشارة من دراغي حول موعد وقف التيسير الكمي

توقعات بتباطؤ نمو مبيعات التجزئة في بريطانيا الى 0.5% في مايو من 1.6%

وول ستريت تنتظر مبيعات التجزئة وإعانات البطالة وأسعار الواردات

توقعات باستقرار معدل التضخم في ألمانيا في مايو عند 2.2%