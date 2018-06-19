الاسترليني عند أدنى مستوى بـ7 أشهر بعد هزيمة ماي

مقابلة مع مراسلة العربية في لندن كارينا كامل للحديث عن الأسواق العالمية، ومن أبرز أخبارها:

"ترمب" يعتزم فرض رسوم جمركية إضافية على واردات صينية

الأسواق تتراجع على وقع تصاعد الحرب التجارية

الاسترليني عند أدنى مستوى في 7 أشهر بعد هزيمة ماي في مجلس النواب

توقيف الرئيس التنفيذي لشركة "أودي" على خلفية فضيحة الانبعاثات

الحرب التجارية بين واشنطن وبكين تتسارع بفرض رسوم جمركية جديدة

الصين تفرض رسوما جمركية جديدة على أكثر من 500 منتج أميركي

رسوم جمركية صينية على منتجات أميركية بقيمة 50 مليار دولار

توقعات برسوم جمركية أميركية جديدة على الصين قد تطال الأجهزة الإلكترونية

الصين تفرض رسوما إضافية قدرها 25% على بضائع أميركية

الأسواق البريطانية تترقب اجتماع بنك انجلترا يوم الخميس

نوفاك: أوبك ودول من خارجها تدرس زيادة الإنتاج 1.5 مليون برميل بالربع الثالث